Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'den sürpriz bir sosyal medya hamlesi geldi. Twitter'da 24, Instagram'da ise 26 milyon takipçisi bulunan Özil, iki sosyal medya platformunda da profil resmini değiştirdi, merak uyandıran bir gönderi paylaştı.

'Heyecan verici şeyler yakında'

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 32 yaşındaki futbolcu, ''Heyecan verici şeyler yakında.'' notuyla profil resmini güncellerken Özil'in bu paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı. Yıldız solakın bu paylaşımı, çok kısa süre içerisinde etkileşim yağmuruna tutulurken Özil'in M10 markası çatısı altında yeni bir girişimde bulunabileceği akıllara geldi.

Fan Token mı çıkaracak?

Mesut Özil'in paylaşımı ve kullandığı görseldeki detaylar, futbolseverlere ''Fan Token mı çıkaracak?'' sorusunu sordurdu. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde dünyaca ünlü yıldız, kendi fan tokenını piyasaya süren dünyadaki ilk futbolcu olacak.







