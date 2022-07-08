Sarı-Lacivertliler’de gözler, yapılacak transferlere çevrildi. Ancak bir yandan da gitmesi muhtemel oyuncular için görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe ’de transferin gözdesi Kim Min-Jae. Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Güney Koreli yıldızı almak için İstanbul’a gelse de Fransa’ya eli boş dönmüştü.

Fenerbahçe’nin yeni konukları İtalya’dan olacak gibi görünüyor. Napoli, takımın en önemli isimlerinden biri olan Kalidou Koulibaly’yi ezeli rakibi Juventus’a kaptırmak üzere. Mavi-Beyazlılar, Senegalli savunmacının yerini Kim Minjae ile doldurmak için harekete geçti. Napoli, bir yandan Koulibaly transferi için Juventus ile görüşmeleri sürdürürken, bir yandan da İstanbul’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki günlerde İtalyan ekibinden yöneticilerin Kim Min-jae için soluğu Türkiye’de almaları bekleniyor. Fenerbahçe’nin ise 25 yaşındaki savunmacı için tavrı net. Sarı-Lacivertliler, 20 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin altındaki bir rakamı kabul etmeyecek.Napoli ise kıran kırana pazarlık yapıp, bu rakamı düşürmek ya da uzun vadeli bir şekilde ödemek için Fenerbahçe’yi ikna etmeye çalışacak. İki takım, 2019’da Eljif Elmas’ın İtalyan devine transferi sırasında iyi ilişkiler kurmuştu.





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