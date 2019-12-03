Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında evinde İstanbulspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ilk kez ilk 11’de yer aldı. Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11’de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü. Rakip savunmaya zor anlar yaşatan Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla teknik heyetten tam not aldı.

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Ferdi Kadıoğlu'ndan 1 gol ve 1 asistlik performans

Müsabakanın 15. dakikasında Deniz Türüç’ün attığı golün asistini yapan Kadıoğlu daha sonra santra sonrasında yaptığı baskıyla İstanbulspor savunmasından topu kaparak 16. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor maçında Fenerbahçe kariyerinde ilk kez ilk 11’de görev yaparken, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.