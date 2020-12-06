Süper Lig'de Denizlispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, maç öncesi canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"Bugün Mümtaz Amca'nın ölümünün yıl dönümü. Sevgili eşi İhsan Teyze'yi de geçen günlerde kaybettik. Bize örnek olan, bizi yalnız bırakmayan Mümtaz Amca ve İhsan Teyze için sahaya çıkacağız"

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden olan İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İhsan Teyze'nin eşi Mümtaz Amca da 2013 yılında hayata gözlerini yummuştu.