Sarı-Lacivertliler, kadroyu takviye etmek için yurt içinde de çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe’nin Süper Lig’den 1 numaralı hedefinin Göztepe’de başarılı bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk olduğu öğrenildi.

Sağ bek ve orta sahada görev yapan Alpaslan, bu sezon stoperde de oynamaya başladı. 26 yaşındaki oyuncu, savunmadaki performansıyla sezonun ilk yarısında en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

Ersun Yanal’ın, hem formda olması hem de birçok farklı bölgede oynayabilmesi nedeniyle Alpaslan’ı mutlaka kadroda görmek istediği kaydedildi. Fenerbahçe’nin başarılı oyuncu için Göztepe’ye içinde takasın da olacağı bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Ömer Necati Albayrak