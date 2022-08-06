Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Luan Peres: Kendimi evimde hissediyorum

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’de yeni sezonun ilk haftasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde yeni transferlerden Luan Peres, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Peres, “1’inci haftamı tamamladım. Kendimi evimde hissediyorum. Fenerbahçe ile ilk maçıma çıkmak için heyecanlı ve sabırsızım. Takımıma yardım etmek istiyorum” diye konuştu.

“GUSTAVO’NUN BURADA OLMASI BENİM İÇİN MUTLULUK KAYNAĞI”

Fenerbahçe’nin bir diğer transferi Gustavo Henrique’nin takımda olmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktaran tecrübeli savunma oyuncusu, “Gustavo’nun da geleceğini duyduğumda çok mutlu oldum. Kendisi çok iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra çok yakın bir arkadaşım. Santos’ta bir sezon birlikte oynadık ve iyi bir sezon geçirmiştik. Buraya takıma katkı sağlamaya geldik. Onun burada olması benim için mutluluk kaynağı. Bu sene sadece Brezilyalılar değil takıma katılan bütün oyuncular bize güç katacak. Hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“HIRSLI VE İSTEKLİ BİR OYUNCU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM”

Oyun tarzıyla ilgili gelen bir soruya ise Luan Peres şu şekilde cevap verdi:

“Kendi hakkımda konuşmayı zor buluyorum. Genellikle oyuncular kendileri hakkında konuşmayı sevmezler. Kelimelerle ifade etmek yerine sahada göstermeye çalışırlar. Hırslı ve istekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. 90 dakika boyunca çok fazla koşmaya ve savaşmaya çalışırım. Teknik anlamda topla birlikte çıkma konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Bunlar benim özelliklerim ama sadece bunlar yetmez. Futbolda her anlamda iyi olmanız gerekir. Dolayısıyla kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum.”

“BURADAKİ TARAFTARLARIN NE KADAR FANATİK OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORDUM”

Sarı-lacivertli taraftarların Slovacko maçında yarattığı atmosferden övgüyle bahseden Peres, “İlk maçımızda o atmosferi gördüğümüzde çok mutlu oldum. Buradaki taraftarların ne kadar fanatik olduğunu, buraya gelmeden önce de Brezilya’da Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum. Önceki takımım Marsilya’nın taraftarları da çok ateşliydi. Her maç stadı dolduruyorlar. Hocamız, ‘Büyük oyuncular baskı altında oynamayı sever çünkü baskı sizin kupalar kazanmak isteyen bir takımda olduğunuzuz göstergesidir’ demişti. Ben de bu baskıyı seviyorum. Taraftarımızın verdiği destek bizi daha iyi olmaya itiyor” ifadelerini kullandı.

“TRANSFERİN BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİ İÇİN SABIRSIZLANDIM”

Sarı-lacivertli ekipten gelen transfer teklifini duyduğunda çok mutlu olduğunu aktaran Brezilyalı oyuncu, “Fenerbahçe’nin ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. O zaman menajerim bahsetmişti. Ben de gitmek istediğimi söyledim. Hatta ‘Olur mu olmaz mı’ diye endişelendim. Transferde ipler sadece oyuncuların elinde değil. Transferin bir an önce gerçekleşmesi için sabırsızlandım. Çok kısa saatler içerisinde buraya geldim. Biraz çabuk gelişen bir süreçti ama çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

“BENİM İÇİN EKSİK OLAN ŞEY, HOCAMIZIN SİSTEMİNE ALIŞMAK”

Fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, “Fenerbahçe sezonu biraz erken açtı. Bunu da gelmeden biliyordum. Bir önceki takımımla ben 25 haziranda çalışmalara başladım. Marsilya ile 1 aydır sezon öncesi çalışmalarımı sürdürüyordum. Çift idman yapıyorduk, hazırlık maçlarında da oynuyordum. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Benim için eksik olan şey, hocamızın sistemine alışmak. Bu konuda da elimden geleni yapıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)