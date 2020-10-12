Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, kadrosunu çok güçlendirdi ve adeta yepyeni bir ekip oluşturdu. Stoperler, orta sahalar, golcüler derken tam 18 transfer yapıldı. Samatta, Perotti, Sosa, Cisse, Mert Hakan, Caner, Gökhan gibi şampiyonluk yarışında tecrübesiyle öne çıkacak futbolcular kadroya dahil edildi. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferlerini ne kadar tanıyorsun? Sarı-Lacivertlilerin yeni transferleri hakkında bir quiz hazırladık. Geçmişte oynadıkları takımlardan, yakın dönemdeki form durumlarına kadar birçok detayı göz önüne aldık. Evet, artık söz sırası sende. Futbol ve Fenerbahçe bilgime güveniyorum diyorsan, hazırladığımız quiz'e katıl, bilginizi test et.