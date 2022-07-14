Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, “Benim için özel bir transfer çünkü ben, kendisini 2019 yılında Brezilya’da canlı izleme fırsatı bulmuştum. Aradan 3 sene geçti, Jesus hocamız olarak geldi ve kendisinin transfer listesindeki ilk 2-3 oyuncudan bir tanesiydi, genel transfer listesinden bahsediyorum. Hiç de kolay bir transfer olmadı. Ama günün sonunda kendisinin de tutkulu bir şekilde Fenerbahçe’ye gelmeye çalışmasıyla, bizim bu dik duruşumuzla, ısrarımızla işi bitirdik. Artık bugün itibarıyla Fenerbahçemize hayırlı olsun. Çok iyi bir karakteri kadromuza kattık. İyi futbolcu olmasının ötesinde özel bir karakter aldık.” şeklinde konuştu.

Yeni transfer Willian Arao ise “Çok mutluyum. Umarım hedeflerimize ulaşacağız. Hem ben hem de Fenerbahçe hepimiz, hep beraber mutlu olacağız. Her top, her maç için sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için hayatımı ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim ve umarım çok başarılı olacağız.” dedi.