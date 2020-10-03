Transfer döneminde birçok futbolcuyu renklerine bağlayan ve şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, oyuncunun kendisinin ardından kulübü Roma ile her konuda anlaştı. Transferin mali detayları da belli oldu.

İşte mali detayları

Fenerbahçe, Diego Perotti ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Arjantinli 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bonuslarla birlikte senelik yaklaşık 3 milyon Euro (27.3 milyon TL) alacak. Roma’ya bonservis ödenmeyecek. Resmi sözleşme pazartesi günü imzalanacak.

M.Çağrı Davran







