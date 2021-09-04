Fenerbahçe , Estoril Praha forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Miguel Crespo kimdir?

Miguel Crespo, 11 Eylül 1996 yılında Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Futbola Portekiz'in Feirense takımında başladı. 2014 yılında Neves'e transfer oldu. Burada 2 yıl top koşturan crespo daha sonra Merelinense'ye katıldı.2017 yılında Braga'nın B takımına transfer olan Miguel Crespo, 2019 yılında Estoril Praia'ya bedelsiz transfer oldu.

Miguel Crespo hangi bölgede oynuyor?

Orta sahanın merkezinde oynayan Crespo, orta sahanın solunda ve on numara pozisyonlarında da oynadı. kariyerinde şu ana kadar 115 maça çıkan Crespo, 12 gol atarken 9 da asist yaptı.