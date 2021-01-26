Mesut Özil'in Fenerbahçe Youtube kanalında yayınlanan videodaki açıklamaları şu şekilde:

Başka takımlarda oynadığım dönemde İstanbul'a çok fazla geldiğim olmuştu ama Fenerbahçe maçına bir türlü gidemedim. Maça gelmeyi, Kadıköy'ü ve o atmosferi görmeyi çok istiyordum. İnşallah seyirciler yeniden stada geldiğinde o atmosferi göreceğim.

Annem her zaman 'Nereden geldiğini asla unutma, ne olursan ol, bunu unutma' demişti bana. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum. Bazen iyi gününüzde olmadığınızda insanlar isiz yanlış anlayabilir. Ben kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince, sadece aileme arkadaşlarıma değil, herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.









Büyük Fenerbahçe taraftarı çok yakında kavuşuyoruz.