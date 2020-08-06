Fenerbahçe transfer bombalarını patlatmaya başladı. Sarı lacivertliler, Sivasspor'la olan sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Mert Hakan, sarı lacivertli formayı giydikten sonra FB TV'ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki ilk sözleri:

Gerçekten çok mutluyum çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir camiada istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Fenerbahçeli camiada olmaktan dolayı mutluyum.

Benim için çok çok büyük bir onur. Lefter'in, Can Bartu'nun, Rıdvan Dilmen'in başı taşıdığı Fenerbahçe'de forma giymek çok çok onur verici bir durum.

Bundan önceki oynadığım kulüplerde de Emre ağabeyi hep idolüm olarak gösterdim. Türk futbol tarihinin en büyük futbolcusu. Ondan öğreneceğim inanılmaz şeyler var. Hem duruşu hem karakteri hem de futbolcuyla ondan çok öğreneceğim şeyler var.

Erol hocamızın 3 senedir inanılmaz çıkışı var. Fenerbahçe'yle özdeşleşmiş bir isim. İnşallah omuz omuza savaşarak her şeyin üstesinden geleceğiz.

"DÜRÜSTLÜĞE ÖNEM VEREN BİR KULÜBE GELDİM"

Transfer süreci sancılı oldu. Kimseye bir açıklama yapmadım. Hayatım boyunca dürüstlüğe önem veren biriyim. Bu süreçte de Fenerbahçe dediklerinin hep arkasında durdu. Başkanımıza ve Emre ağabeye teşekkür ederim. Bu süreçte hemen hemen her gün Emre ağabeyle telefonla konuştuk. Beni bu armaya kavuşturdukları ve bana bu şansı tanıdıkları için herkese teşekkür ederim. Ben bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı insanların bulunduğu kulübe geldim.

Bu süreçte Emre ağabey bana video klip atmıştı. Buradaki beste benim çok hoşumuza gitmişti. Fenerbahçe söylemişti son sözü, haklıyız, kazanacağız. Sevgi limit tanımaz, her zaman Fenerbahçe'yiz.