Fenerbahçe , Marsilya’dan Luan Peres’i kadrosuna katıyor... Fransız ekibi ve oyuncu ile anlaşmaya varan Sarı-Lacivertliler, Peres'i İstanbul’a getirdi. Gün içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) oyuncu için görüşmelere başlandığını da bildiren Kanarya'nın yarın Sambacı'yla son detayları görüşerek, tecrübeli oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmesi bekleniyor.

Havaalanında, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan Peres, “Burada olduğum için çok mutluyum. Şu anda çok yorgunum çünkü benim için çok yorucu bir gündü. Dün akşam İngiltere’deydim. Londra’dan Marsilya’ya uçtum. Sabah 11’de Marsilya’daydım, 3 saatte valizlerimi topladım. Daha sonra evimden ayrılıp havalimanına geldim ve şu anda buradayım” diye konuştu.

“Fenerbahçe taraftarı, sahada her şeyini veren bir oyuncu görecek” diyen Peres, “Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum. Jorge Jesus çok iyi bir antrenör. Onu Brezilya’da çalıştığı dönemi biliyorum. Flamengo ile yaptığı işler gerçekten harikaydı. Willian Arao’yu da tanıyorum” dedi.

Luan Peres, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe daha önce stoper rotasyonu için Flamengo’dan Gustavo Henrique’yi transfer etmişti.



