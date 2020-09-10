Fenerbahçe’nin bu sezon transferdeki en büyük bombalarından biri Jose Sosa. Arjantinli’nin Sarı-Lacivertliler’e imzası büyük ses getirdi. Ancak 35 yaşındaki futbolcunun takıma katılması rötarlı oldu. Topuk Kampı’nda yer almayan Sosa, eşiyle birlikte koronavirüse yakalanınca karantinaya girdi. Yıldız futbolcu yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıktı, kalitesini konuşturması fazla zaman almadı. Sosa, idmanda oynanan çift kale maçta adeta resital sundu.

Kondisyon eksiği var

Milimetrik pasları ve arkadaşlarına hazırladığı gol pozisyonlarıyla herkesten alkış aldı. Teknik direktör Erol Bulut, dünkü antrenmanda öğrencisini özel olarak kutladı. Henüz kondisyon olarak arkadaşlarının seviyesine ulaşamayan Sosa’nın yarınki Rize maçında yedek soyunup, karşılaşmanın gidişatına göre forma şansı bulması bekleniyor.







