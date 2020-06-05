Gelecek sezonun transfer planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe, ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığı açıklamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun 2020-21 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi. Taraftarların en merka ettiği soru ise İsmail Yüksek kimdir ve kariyeri nedir? Bu soruların yanıtlarını Kocaeli'de çalışan yerel gazeteci Erdem Övüç'e sorduk.

Editörlerimizden Mehmet Caner Kolağasıgil'e konuşan Övüç, "Fenerbahçe iyi bir iş başardı. İsmail Yüksek için diyebileceğimiz çok çok iyi." ifadelerini kullandı.

Erdem Övüç transferin gerçekleşmesinin ardından Spor41 adlı internet sitesinde yazdığı köşe yazısı ile transferi enine boyuna masaya yatırdı.

İşte o yazı:

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli kulüp Gölcükspor'dan ofans oyuncusu İsmail Yüksek’i 5 yıllığına renklerine bağladı. Bu tip konuları yazmaktan imtina eden ederim. Yani hiçbir zaman bilmişlik yapmam. Makalelerimi ve haberlerimi genel olarak öneri, bilgi ve geçmişten pasajlarla bağlarım. Bu cümleleri şunun için kurdum. Bu çocuk için çok şey yazılıp çizildi.

İsmail’in transferi ile ilgili konuyu gündeme getiren ilk kişi olarak 25 Nisan’da “Gölcükspor’un yıldızı İsmail için Süper Lig takımları sıraya girdi” başlıklı haberimde futbolcunun Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor’un kıskacında olduğu, Fenerbahçe’nin diğer iki kulübün bir adım önde olduğunu belirtmiştim. Bu haberi derlerken şaşırmadım çünkü İsmail, total futbola uyarlı bir yeteneğe sahipti.

THIERRY HENRY STİLİ

İsmail ile ilgili ilk kanaatim sezon öncesinde Gölcük’te Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında oluştu. 2-2 biten bu maçta 1 golü İsmail attı.İsmail bu golde 40-50 metrelik dripling sonrası, tabiri caizse rakibinin içinden geçerek topu sol köşeye bıraktı. Fransız Thierry Henry misali yani…









TANER VE ÖMER HOCALAR DEMİŞTİ

Pendik maçından sonra dönemin teknik direktörü, Kocaelispor’un eski golcüsü Taner Gülleri ile röportaj yapmadan önce Taner hoca “Erdem İsmail’i yazın. Bu çocuk yarın Süper Lig’e gidecek” demiş ve attığı gol için tebessüm ederek şunu eklemişti. “Aynı ben” Ömer Faruk hoca da İsmail için “Abi değişik bir yeteneği var. Komplike bir donanıma sahip. Çok büyük futbolcu olacak” demişti. Bayrampaşa maçına özellikle İsmail’i izlemek için geldim. Gölcük’teki bu maç da ilginçtir ki 2-2 bitti.

İsmail bu karşılaşmada her ne kadar gol atamasa da ofans hattında yapmadığı hiçbir şey kalmadı. Hatta kale arkasında ısınan Bayrampaşalı bir yedek futbolcu da İsmail için “Ben böyle bir şey görmedim” demişti.

O TÜYLER HERKES KENDİSİNİ YELLESİN

Kısacası bu çocuk iyi futbolcu. Fenerbahçe’ye gitmesine gerçekten üzüldüm. İsterdim ki Kocaelispor’da oynasın. Basın olarak İsmail konusunda sınıfta kaldık. Ecük bücük tomarla haber yapan biz, bu çocuğun yeteneğini satamadık. Tamam bizim yönetim bilmiyor ve görmüyor olabilir ama onların kulaklarına kar sularını mutlaka kaçırmalıydık. Şimdi kalkıp, yok efendim “İsmail’i şu buldu, yok efendim bu transfer etti, yok efendim bu parlattı” diye bangır bangır yardırıyoruz.

Kardeşim İsmail uçtu uçtu! Kuş elden kaçınca çırptığı kanatların tüyleri ile teselli olmanın alemi yok. Net söylüyorum…

SINIFTA KALDIK!

Şimdi o tüylerle herkes kendisini yellesin!

UCUZA MI GİTTİ?

İsmail’in transferi ile ilgili olarak yönetim içinde gerilimler oldu. Yönetimden istifa eden bir yönetici “O’nu Trabzon’a 850 bin lira ve alt yapıdan 3 futbolcu karşılığında verecektik. Bizi kimse tınlamadı” dedi.

Başkan Çardak kendilerine Trabzonspor’dan resmi bir teklifin olmadığını vurgularken, kimileri İsmail’in ucuza gittiğini ve burada bir transfer başarısızlığı olduğunu öne sürdü. Peki, İsmail transferi bir yönetim başarısı mıydı yoksa başarısızlığı mıydı?

İŞTE ŞARTLAR

Şimdi İsmail’in Fenerbahçe’ye transfer şartlarına bir bakalım.

Anlaşma 5 yıllık. Gölcükspor’un alacağı bonservis ücreti 500 bin lira… Topuk Yaylası’nda 2 kez 12’şer günlük sezon başı kampı. (Yaklaşık 300-400 bin lira demek) Fenerbahçe alt yapısından 2 ya da 3 genç futbolcu. Transfer olduğu takım ile yapılan anlaşmada yüzde 10 pay. Pay durumu şöyle…

Eğer İsmail 7 milyon Euro’ya kadar bir anlaşma yaparsa Gölcükspor’un kasasına transfer ücretinin yüzde 10’u girecek. Diyelim İsmail 3 milyon Euro’ya her hangi bir takıma transfer oldu. Gölcükspor, İsmail’den 300 bin Euro kazanacak. Merih Demiral’ın ilk kulübü Karamürsel İdmanyurdu’na Merih’in Juventus’a transferinden 500 bin lira para geldi. Eğer Merih bir İngiliz kulübüne 20 milyon Euro civarında bir paraya giderde Karamürsel ekibi 1 milyon lira daha kasasına koyacak. Kocaeli Güneşspor’da yetişen ve Bursaspor’a transfer olan Batuhan Altıntaş, Hamburg’a transfer olduğunda Kocaeli Güneşspor tek delikli kuruş kazanamadı. Çünkü Batuhan kardeşim Bursa’ya 2 eşofman takımına gitmişti! Şimdi sözleşmelerin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliyor muyuz?

Bu arada bu detayı da atlamayayım. İsmail 7 milyon Euro’dan fazla bir paraya X bir kulübe transfer olursa Gölcükspor’un payı yüzde 5’e düşecek. Geçen sezon BAL’da oynayan ve 1 yıl sonra kendisini Fenerbahçe’de, hem de A takımda bulan futbolcu sayısı çok azdır. Kısacası İsmail çok nadir bir olaya imza atmıştır.









KESİNLİKE YÖNETİM BAŞARISIDIR!

Evet, İsmail’in transfer şartları bu… Ben olaya şu şekilde de bakıyorum. Dünya’nın en önemli otomobil üreticilerinden birisi Gölcük sınırları içerisinde. Bu fabrikanın sahibi de Ali Koç. Fabrika bilmem kaç yıldır faaliyetlerini sürdürüyor ve Gölcükspor’da bir başkan Ali Koç ile ilk kez bu kadar yakın ilişki kurdu. İsmail’in transferi sonrası oluşan bu pozitif enerjinin Gölcükspor’a uzun vadeli yatırım getirmesi de söz konusu. Belki bir sponsorluk belki de kulüpler arasındaki farklı sportif temaslar vs…

Herkesin düşüncesine kuşkusuz saygım var ama genel olarak baktığımda İsmail Yüksek transferinin kesinlikle BAŞARILI bir transfer olduğunu düşünüyorum.