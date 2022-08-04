Fenerbahçe 'nin Göztepe 'den satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığı İrfan Can Eğribayat, kulüp televizyonuna konuştu. Transferinde emeği geçen herkese teşekkür eden 23 yaşındaki kaleci, mutlu ve gururlu olduğunu belirtti, şu ifadeleri kullandı:

'Kolay olmadı ama sonunda buradayım'

''Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe çok ayrı bir camia. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.''











