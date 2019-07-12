Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues’i İstanbul’a getirdi.

Hollanda asıllı Yeşil Burun Adaları’nın 28 yaşındaki futbolcusu, sarı lacivertli kulüpte forma giymek için büyük bir fedakarlıkta bulundu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad’e 9 milyon Euro’ya transfer olan kanat oyuncusu, yıllık 4 milyon Euro kazanıyordu.

O paranın yarısına!

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve dar boğazdan çıkmak için çaba sarfeden sarı lacivertlilerde forma giymek isteyen Rodrigues, Al-Ittihad’den aldığı paranın yarısına (2 milyon Euro) Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

İstanbul’a gelen yıldız futbolcunun sözleşmeye imza attıktan sonra Topuk Yaylası’ndaki kampa katılacağı öğrenildi.

Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalaması bekleniyor. (Sözcü)

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