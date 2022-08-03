Fenerbahçe , önceki gün sol bek transferini gerçekleştirdi ve Ezgjan Alioski'yi, Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünden bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladı. Alioski ile ilgili The Athletic'in Leeds yazarı Phil Hay değerlendirmelerde bulundu. İşte Hay'in Ezgjan Alioski analizi...

'Çok nadiren sakatlandı'

● Onu oyuncu olarak nasıl tanımlarsınız?

"Son derece zinde ve enerjik bir futbolcu. Leeds United'da geçirdiği 4 sezonda (2017-2021) güvenilir ve çok nadiren sakatlık yaşayan bir oyuncuydu. Olağanüstü hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen iyi bir tempoya sahip ve sol tarafta kanat oyuncusu ya da bek olarak mücadele edebiliyor. Defansif anlamda zayıflıkları var ama onun ilk başta hücum oynayan bir kanat olarak 2017'de alındığını unutmamak gerek."

'Takıma bağlı bir isim'

● Karakter anlamında neler söylersiniz?

"Leeds'teki son sezonunda biraz neşesi kaybolmuş gibiydi. Belki de geleceğinin belli olmamasından kaynaklı bir durumda. Ancak genel anlamda çok sevilen ve takıma bağlı bir karakteri var. Şakacı ve profesyoneldir. O dönemki hocası Marcelo Bielsa da onu çok önemsiyordu. İşini ciddiye alan ve odaklanan biri. Taraftarlar arasında da popülerdi."

'Hücum yetkisine sahipti'

● Fenerbahçe'ye katkısı ne olur?

"Leeds'te Marcelo Bielsa'nın kullanmaktan hoşlandığı 4-1-4-1 sisteminde, bir kanat oyuncusunun arkasında yer alan ve mümkün olduğunca hücum etme yetkisine sahipti. Fiziğinin hâlâ iyi olduğunu varsayarsak, Fenerbahçe ondan çok fazla faydalanacak ve güç alacaktır. Rekabetten asla kaçmaz. Ada'da 7-8 lig maçında 1 gol ortalaması vardı. Bu maçlarda hep sol bek olarak oynadı. Fenerbahçe için iyi bir transfer olacaktır."

'En iyi dönemini geçirdi'

● Bielsa ile yaşadığı değişim nedir?

"Alioski'nin, Bielsa yönetiminde özellikle ilk 3 yıl çok iyi bir dönem geçirdiğini düşünürsek, bu onun nasıl bir seviyede olduğunu açıkça gösteriyor. Sonuçta İngiliz kulübüne kanat oyuncusu olarak geldi ve insanlar daha sonra ona bir bek ya da kanat beki gözüyle baktılar. Leeds'teki birçok futbolcu gibi, kariyerinin en iyi yıllarını Bielsa ile geçirdiğini söylemek de yanlış olmaz."

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