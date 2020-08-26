Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul’da

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia İstanbul’a geldi.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 23:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul’da

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Enner Valencia, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu; eşi, menajeri ve 4 çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Ekvadorlu Enner Valencia’yı taşıyan uçak saat 23.00'da İstanbul Havalimanı’na indi.

Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atacak olan Enner Valencia, Topuk Yaylası’ndaki kampa katılmayacak.

Geçen sezon Tigres formasıyla 29 maça çıkan Valencia, 2 kez fileleri sarstı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe, Meksika ekibiyle kontratı biten tecrübeli futbolcu için bonservis ücreti ödemeyecek.

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