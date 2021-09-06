Fenerbahçe 'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden ardından resmi imzayı atacak. Portekizli futbolcu ile ilgili bilinmeyenleri, onu yakından tanıyanlara sorduk.

İşte aldığımız cevaplar:

Lucas Africo (Estoril’den takım arkadaşı)

"Hücumda çok etkili"

“Miguel ile birlikte oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ancak yeteneğiyle orada da ilk 11’de şans bulacağına inanıyorum. Gelişime açık bir oyuncu. Geçen sezon Portekiz 2. Ligi’nin en iyi ismiydi. Şimdi Türkiye onun için çok daha iyi bir vitrin olacaktır. Orada daha da başarılı işlere imza atacaktır. Miguel, çok teknik ve özellikle oyunun hücum yönünde çok etkili. Kısa sürede kendisini teknik direktörüne ve taraftarlara kanıtlayacağına inanıyorum. Önünde güzel bir kariyer var.”

Lincoln da Silva (Talent Soccer Company Direktörü)

"Tekniği yüksek ve dayanıklı"

"Miguel Crespo özellikle teknik anlamda çok iyi bir futbolcu. Geçen sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdi. Estoril’in şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Fenerbahçe’de oynamak tabii ki daha zor. Kendisini daha fazla geliştirmesi, daha fazla mücadele etmesi gerekecek. Yüksek tekniğinin dışında en önemli avantajları, top ayağındayken pas ya da şut konusunda karar verme mekanizmasının çok iyi olması. Ayrıca fiziki anlamda da çok dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Süper Lig ’de sert bir oyun oynanıyor ancak orada da başarılı olacak"

Lucas Özcan (Menajer)

"Pereira onun için şans"

“Miguel, Braga’da istediği şansı bulamadığı için Estoril’e transfer olmuştu. Zaten profesyonel kariyerindeki en iyi istatistiklere de bu takımda ulaştı. Geçen sezon takımı şampiyon olurken ligde 30 maça çıktı, 5 gol atıp, 3 asist yaptı. Dikkat çekici bir performans sergiledi. Yüksek tekniği, kolay adam eksiltmesi öne çıkan özellikleri. Ancak Fenerbahçe gibi bir takımda, oyunun savunma yönünde de daha iyi olması gerekiyor. Vitor Pereira bu anlamda kendisi için bir şans olabilir.”