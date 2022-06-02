Fenerbahçe ’nin Türkiye’ye davet ettiği ve KAP’a görüşmelere başladığını bildirdiği dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile yapacağı imza töreni canlı yayınla D-Smart ekranlarında olacak. Son olarak Portekiz’in Benfica kulübünü çalıştıran Jesus daha önce bu kulüple 3 kez Portekiz Ligi şampiyonluğu kazanırken, 2019-20 sezonunda Brezilya’nın Flamengo kulübüyle hem Brezilya şampiyonu olup hem de Güney Amerika’nın kulüpler bazında en önemli kupası olan Copa Libertadores’i kazanma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe’nin deneyimli teknik adam Jorge Jesus için düzenleyeceği imza töreni yarın (Cuma) saat15.00 de D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan canlı ekrana gelecek.