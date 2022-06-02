Fenerbahçe , Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Televizyonu tecrübeli teknik adamın Türkiye'ye gelirken yaptığı açıklamaları taraftarlarıyla paylaştı.

Jorge Jesus'un açıklamalarında şampiyonluk vurgusu ise dikkatlerden kaçmadı.









Portekizli çalıştırıcının FB TV'ye ilk açıklamaları şu şekilde:

"Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız."

"Taraftarlardan binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Yaşa Fenerbahçe"

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum."

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız."











