Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Hücum futbolu oynayacakalrını belirten Bulut, "Şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Hücumcu, baskılı futbol oynayacağız. İnişli çıkışlı maçlar da olacaktır. Taraftarlarımız bize inansınlar. Şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. " dedi.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

Yorumcular hep savunma oynattığımı söylüyorlar ama bu istatistiklerden durumun böyle olmadığı gözüküyor. Malatyaspor' da en çok gol atan 5., Alanyaspor'da en çok gol atan 3. takım olduk.

"Hücum futbolu oynayacağız"

100'ün üzerinde lig maçına çıktım Fenerbahçe ile... Gururla o formayı taşıdım. Anlatmak kolay değil. Şimdi de inşallah futbolcularımızla teknik direktör olarak başarıya ulaşmak istiyorum. Benim felsefem hücum futbolu oynatmaktır.

İnişli çıkışlı maçlar da olacaktır. Taraftarlarımız bize inansınlar. Şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Hücumcu, baskılı futbol oynayacağız.

"'Biz' olacağız"

Sadece 'Biz' kelimesini kullanacağız. Benim çalıştırdığım kulüplerde 'Ben' kelimesi hiçbir zaman olmadı. Biz her şeyi birlikte başarabiliriz.

96'daki Trabzonspor maçını görünce duygulandı

O maç müthişti. Sokakta yürüdüğümde sürekli bana hatırlatılıyor. Trabzonsporlular bile hatırlatıyor. İnşallah bu duyguyu sezon sonu hep birlikte yaşarız.

Transfer hakkındaki görüşleri:

Mert Hakan Yandaş:

Mert Hakan Yandaş, müthiş bir sezon geçirdi. Bu sezon çok güzel bir çıkış yakaladı. Sadece gol asist değil çalışkanlığıyla ortaya çıkan bir futbolcu. Sistemimiz içerisinde bize çok katkı sağlayacak

Gökhan Gönül:

Gökhan Gönül'ü izlediğimz zaman bek mi oynuyor kanat mı oynuyor anlamıyorsunuz. Yaşına kimse bakmasın. Ufak tefek sakatlıklar olsa da ben çok katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Caner Erkin:

Caner daha çok asistleriyle ön plana çıkıyor. Savunmayı ikinci plana atan bir kardeşimiz ama bu sorun olmayacak. Biz zaten hücum futbolu oynayacağız.

Filip Novak:

Trabzonspor'da müthiş bir çıkış yaptı. Genelde sağ bekleri ortalıyor, Novak arka direkte gol atıyordu. 10 golle ön plana çıktı. Caner'le forma savaşına girecek hak eden formayı alacak.



