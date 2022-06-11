Fenerbahçe ’nin yeni sezondaki teknik patronu Jorge Jesus, 7 yardımcısıyla birlikte görev yapacak. Portekiz’den gelen bir iddiaya göre, Jesus bir ismi daha Fenerbahçe’ye getirmeye hazırlanıyor: Mario Branco... Gazeteci Pedro Sepulveda’ya göre Fenerbahçe Yönetimi, Branco ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladı. 46 yaşındaki futbol adamı, başta transfer çalışmaları olmak üzere birçok konuda Jesus’un en büyük destekçisi olacak. Branco ayrıca Samandıra ile yönetim arasında köprü görevini üstlenecek. PAOK’ta 34 yıl sonra şampiyonluk Mario Branco daha önce Estoril, Hajduk Split ve PAOK gibi takımlarda görev aldı. Branco döneminde PAOK, 2018-19 sezonunda 34 yıl sonra Yunanistan Ligi Şampiyonu oldu. 46 yaşındaki sportif direktör, son olarak ülkesinde Famalicao’da çalıştı. Branco, UEFA B Lisans sahibi olsa da antrenör ya da teknik direktör olarak hiç görev yapmadı.