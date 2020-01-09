Ali Koç başkanlığında maddi sorunlarını çözmek için uğraş veren Fenerbahçe Yönetimi, TAB Gıda ile sponsporluk anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye’nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz ile hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

TAB Gıda, bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin lider burger restoran zinciri Burger King® markasıyla kulübümüze sponsor olacak.

13 Ocak Pazartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecek törende, Kulübümüz ile TAB Gıda arasındaki anlaşmanın detayları paylaşılarak resmi imzalar atılacaktır.

Basın mensuplarının bilgisine sunarız.

Tarih & Saat:

13 Ocak 2020, Pazartesi

Kayıt & Taraftar Menü İkram 13.00 – 14.00

İmza Töreni 14.00 – 15.00"