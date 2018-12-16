Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Beko arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen törende kulüp başkanı Ali Koç, başkanvekili Semih Özsoy, Sarı-Lacivertli basketbol takımı oyuncuları ve koç Zeljko Obradovic hazır bulundu.

Basın toplantısında Semih Özsoy, Obradovic ve Melih Mahmutoğlu şu ifadeleri kullandı:

Semih Özsoy: En iyi anlaşmayı yaptık

"İlk etapta 2.5 yıllık bir sponsorluk anlaşmamız var. Bütçe açısından bu şartlarda yapılabilecek en iyi anlaşmayı yaptık. Kombine devir sistemiyle alakalı bir tarih veremem ama en kısa sürede halledeceğiz. Önümüzdeki tek engel kişisel verilerin korunmasıyla alakalı."

Obradovic: Taraftarlarla aramızda özel bir bağ var

"Hangi ülkeden oyunculara sahip olduğumuz önemli değil. Biz Fenerbahçe takımıyız. Oyuncularım ve herkes bilir ki ben pasaporta bakmam. Takımdaki herkes bununla mutlu. Bu çok basit, hangi ülke vatandaşı olduğunuz benim için önemi yok. İyi bir başlangıç yaptık. Ancak herkes asıl önemli olanın sezonu iyi bitirmek olduğunun farkında. Önümüzde daha çok maç var. Odaklanmalıyız. Aynı vizyon ve odaklanmayla oynamaya devam etmeliyiz. Dün maçtan sonra yaşanan her şey çok özeldi. Çok mutlu olduk. Bu insanları mutlu edebildiğimizi görmek harika. CSKA maçı için Melih'in de söylediği aynı coşkuyu bekliyoruz. Taraftarlarla aramızda özel bir bağ var."

Melih Mahmutoğlu: Tüylerimiz diken diken oldu

"Dün çok güzel bir ortam vardı. Videoyu izlerken tüylerimiz diken diken oldu. Çok güzel ve özel anlardı bunlar. Taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Salı günü CSKA maçında da taraftarlarımızdan aynı coşkuyu bekliyoruz."

Anlaşmanın imzalanması sonrası Fenerbahçe Beko'nun yeni formasıyla poz verilirken, son olarak toplu olarak kameraların karşısına geçtiler.