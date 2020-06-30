Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusuydu. Başkan Ali Koç ve gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu yaptıkları son toplantıda Erol Bulut ismi üzerinde uzlaştı. Ayrıca, Erol Bulut'un yardımcılığı için Altay teknik direktöre Yalçın Koşukavak'ın kapısı çalınacak. Bulut, Sarı-Lacivertli takıma gelmeye sıcak bakarken Koşukavak'ın Bulut'un yardımcılığını konusunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

Emre Belözoğlu yabancı istedi!

Bu sezondan itibaren transfer çalışmalarına başlayan ve kadroya katılacak isimlerle telefon görüşmeleri yapan Emre Belözoğlu yabancı hoca konusunda ısrarcıydı. Ancak Başkan Ali Koç gelecek sezonu milat olarak görüyor ve ligi tanıyan bir isim olmasını istiyor. Bu nedenle Erol Bulut ismi listenin tepesinde yer aldı.

Mehmet Yozgatlı ile birlikte gelecek

Başkan Koç ve Belözoğlu son toplantı sonrası teknik direktörlük için Erol Bulut isminde karar kıldı. Sezon sonu Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Bulut ile masaya oturulacak. Alanyaspor'daki ekibinde yer olan Mehmet Yozgatlı'nın da Fenerbahçe'de göreve gelmesi planlanıyor.

Yalçın Koşukavak teknik ekibe!

Emre Belözoğlu'nun teknik direktör adaylarından olan Yalçın Koşukavak'a ise Erol Bulut'un ekibinde yer alması teklif edilecek. Altay'ı çalıştıran Koşukavak'ın bu teklife nasıl cevap vereceği ise şimdiden merak konusu...

Yakup Çınar - Fanatik Özel