Geçtiğimiz sezon taraftarlarını korku dolu bir sezon geçiren ve yeni sezonda tek hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Fenerbahçe camiasında merakla beklenen bir başka gelişme de formalardı.

Taraftarların büyük bir merakla beklediği formalar, tanıtım lansmanından önce sosyal medyada sızdı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon giyeceği formalar:

​Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda giyeceği yeni formalarını, bugün düzenleyeceği lansmanla taraftarlarına tanıtacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı’nın 2019 - 2020 sezonu boyunca giyeceği formaların tanıtımı, 18 Temmuz Perşembe günü (Bugün) saat 20.00’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilecek bir organizasyonla yapılacak.​