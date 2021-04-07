Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler'de Malatyaspor maçının kamp kadrosu da belli oldu. Takımın Yeni Malatyaspor maçı öncesi son antrenmanında yer alan Papiss Cisse, maç kadrosunda kendine yer bulamadı. Sakatlıkları nedeniyle Perotti, Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin ve Covid-19 nedeniyle de Nazım Sangare kadroda yer almadılar.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı için belirlenen kadrosunda şu isimler yer aldı:

Altay, Ertuğrul, Canberk, Gökhan, Caner, Novak, Lemos, Serdar, Tisserand, Attila, Gustavo, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Osayi-Samuel, Sinan, Valencia, Thiam, Samatta.