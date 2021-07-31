



Yeni sezonda şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yönetimin büyük bir gizlilik içinde götürdüğü transfer çalışmalarında son aşamayan geldi. Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Sörloth için nabız yoklarken Boupendza ismi hiçbir şekilde düşünülmüyor. Sarı lacivertliler, bir yandan da alternatif forvet arayışlarını sürdürüyor.

MIGUEL BORJA FENERBAHÇE'YE Mİ?

Vitor Pereira'nın 3-4-3 formatına uyum sağlayacak golcü konusunda araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin Palmeiras'ın golcüsü Miguel Borja'yı da gündemine aldığı iddia edildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; 1993 doğumlu Kolombiyalı forvet için sarı lacivertliler nabız yokluyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da Borja ismine onay verdiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek olan 1.83 boyundaki Borja'nın son 22 maçlık periyotta 14 gol ve 2 asistlik skora katkısı bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 4.8 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro olan Miguel Borja, aynı zamanda ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Golcü isim A takımla çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.

SERDAR DURSUN VE CAULKER HARİCİ TRANSFER OLMADI

Fenerbahçe, transfer dönemi açıldığından bu yana Steven Caulker ve Serdar Dursun'a imza attırdı. Bu transfer döneminde kadro grubuna güvenen sarı lacivertlilerin sağ bek, kanat ve golcü transferleri yapması bekleniyor.

Miguel Borja kimdir?

2011'de profesyonel kariyerine başlayan 26 Ocak 1993 doğumlu Miguel Borja, 1.84 metre boyunda. 2018 yılında Libertadores Kupası'nda gol kralı olan oyuncunun Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek. (Hürriyet)