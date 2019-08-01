Mehmet Topal'la yolların ayrılmasından sonra ön libero arayışlarına geçen Fenerbahçe'nin Saint-Etienne'de forma giyen Yann M'Vila'ya yıllık 2,5 milyon euroluk teklifte bulunduğu öne sürülmüştü. 29 yaşındaki Fransız futbolcunun transferiyle ilgili ülkesinden gelen son haberler ise Sarı Lacivertli taraftarları üzdü.

But Football Club adlı futbol dergisinin edindiği bilgilere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, M'Vila'nın yıllık 4 milyon euroluk maaş talebini çok yüksek bulduğu için oyuncuyla yürüttüğü görüşmeleri durdurdu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler