Yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe , Real Betis formasını giyen William Carvalho'yu gündemine aldı. Taraflar arasındaki pazarlıklar başlarken, İspanyol kulübü başarılı orta saha oyuncusuna karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcu için talep edilen bu rakamı yüksek bulan sarılacivertliler, 4 milyon Euro önerdi. Aradaki fark nedeniyle ilk görüşmeler olumsuz bir şekilde sonuçlandı. Ancak Carvalho'dan vazgeçmeyen Fenerbahçeli yetkililerin, Betis'li yöneticilerle bu hafta içinde yeniden bir araya geleceği belirtildi. Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek.(Sabah)