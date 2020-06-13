Fenerbahçe'nin Vedat Muriç uğuru sürüyor
Fenerbahçe sezon başında transfer ettiği golcü oyuncu Vedat Muriç'in bu sezon Süper Lig'de gol attığı maçları kazanma geleneğini sürdürdü. Kosovalı oyuncu bu sezon 12 farklı maçta gol atarken bu maçların 11 tanesini sarı-lacivertli takım kazanırken sadece bir maç berabere bitti ve Fenerbahçe hiç kaybetmedi
Süper Lig'in 27.hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-1 yenerken sarı-lacivertli takımın ilk golünü Veat Muriç penaltıdan attı. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği golcü oyuncu Vedat Muriç böylece 14. golünü atarken gol attığı maçları takımının kazanma geleneğini sürdürdü.
Kosovalı oyuncu bu sezon 12 farklı maçta gol atarken bu maçların 11 tanesini sarı-lacivertli takım kazanırken sadece bir maç berabere bitti ve Fenerbahçe hiç kaybetmedi.
19.08.2019 Fenerbahçe 5 - 0 Gaziantep FK 1 gol
24.08.2019 Başakşehir 1 - 2 Fenerbahçe 1 gol
21.09.2019 Fenerbahçe 2 - 1 MKE Ankaragücü 1 gol
20.10.2019 Denizlispor 1 - 2 Fenerbahçe 1 gol
26.10.2019 Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor 1 gol
08.11.2019 Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa 2 gol
06.12.2019 Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği 2 gol
22.12.2019 Fenerbahçe 3 - 1 Beşiktaş 1 gol
18.01.2020 Gaziantep FK 0 - 2 Fenerbahçe 1 gol
25.01.2020 Fenerbahçe 2 - 0 Başakşehir 1 gol
29.02.2020 Antalyaspor 2 - 2 Fenerbahçe 1 gol
12.06.2020 Fenerbahçe 2 - 1 Kayserispor 1 gol
Vedat Muriç Kayserispor maçına kadar son 7 haftada sadece bir gol atmıştı
Fenerbahçe'nin bu sezon en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunan Vedat Muriç, Kayserispor maçına kadar son 7 haftada sadece bir gol atmış ve bu dönemde sarı-lacivertli takım hiç galip gelememişti. Fenerbahçe için bu sezonun kilit oyuncusu, olmazsa olmaz oyuncusu Vedat Muriç oldu