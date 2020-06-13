Süper Lig'in 27.hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-1 yenerken sarı-lacivertli takımın ilk golünü Veat Muriç penaltıdan attı. Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği golcü oyuncu Vedat Muriç böylece 14. golünü atarken gol attığı maçları takımının kazanma geleneğini sürdürdü.

Kosovalı oyuncu bu sezon 12 farklı maçta gol atarken bu maçların 11 tanesini sarı-lacivertli takım kazanırken sadece bir maç berabere bitti ve Fenerbahçe hiç kaybetmedi.

19.08.2019 Fenerbahçe 5 - 0 Gaziantep FK 1 gol

24.08.2019 Başakşehir 1 - 2 Fenerbahçe 1 gol

21.09.2019 Fenerbahçe 2 - 1 MKE Ankaragücü 1 gol

20.10.2019 Denizlispor 1 - 2 Fenerbahçe 1 gol

26.10.2019 Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor 1 gol

08.11.2019 Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa 2 gol

06.12.2019 Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği 2 gol

22.12.2019 Fenerbahçe 3 - 1 Beşiktaş 1 gol

18.01.2020 Gaziantep FK 0 - 2 Fenerbahçe 1 gol

25.01.2020 Fenerbahçe 2 - 0 Başakşehir 1 gol

29.02.2020 Antalyaspor 2 - 2 Fenerbahçe 1 gol

12.06.2020 Fenerbahçe 2 - 1 Kayserispor 1 gol





Vedat Muriç Kayserispor maçına kadar son 7 haftada sadece bir gol atmıştı

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunan Vedat Muriç, Kayserispor maçına kadar son 7 haftada sadece bir gol atmış ve bu dönemde sarı-lacivertli takım hiç galip gelememişti. Fenerbahçe için bu sezonun kilit oyuncusu, olmazsa olmaz oyuncusu Vedat Muriç oldu











