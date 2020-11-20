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Fenerbahçe'nin üst üste 3. İspanya deplasmanı

Euroleague'de çift maçlı haftada Fenerbahçe Beko kapanışı Real Madrid'le yapacak.

20 Kasım 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin üst üste 3. İspanya deplasmanı

Salı günü Baskonia'ya konuk olan ve sahadan 86-68 yenik ayrılan Sarı-Lacivertliler böylece son 3 maçını İspanya deplasmanında oynamış oldu. Kanarya geçen hafta da Barcelona'ya 97-55’lik skorla kaybetmişti. Coach Kokoskov, "Real Madrid'i yenmek için mutlaka oyun planınıza sadık kalabilmeli, akıllı olmalı ve çok sert oynamalısınız" dedi. Öte yandan Fenerbahçe'de oyuncu yönetim ve izleme direktörlüğü görevine Zarko Cabarkapa getirildi. Eski basketbolcu Cabarkapa daha önce Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmıştı.

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