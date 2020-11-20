Salı günü Baskonia'ya konuk olan ve sahadan 86-68 yenik ayrılan Sarı-Lacivertliler böylece son 3 maçını İspanya deplasmanında oynamış oldu. Kanarya geçen hafta da Barcelona'ya 97-55’lik skorla kaybetmişti. Coach Kokoskov, "Real Madrid'i yenmek için mutlaka oyun planınıza sadık kalabilmeli, akıllı olmalı ve çok sert oynamalısınız" dedi. Öte yandan Fenerbahçe'de oyuncu yönetim ve izleme direktörlüğü görevine Zarko Cabarkapa getirildi. Eski basketbolcu Cabarkapa daha önce Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmıştı.