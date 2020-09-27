Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip, girdiği fırsatlardan sonuç alamazken, karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, üst üste ikinci beraberliğini aldı ve puanını 5’e yükseltti.

Türk Telekom’da yenilmezlik 6 sezona çıktı

Fenerbahçe, ligde son 6 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde Galatasaray’la oynadığı 6 karşılaşmanın 1’ini kazanırken, 5’inden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Söz konusu dönemdeki 6 karşılaşmadan 4’ü ise 0-0’lık sonuçla tamamlandı.

- Samatta ilk kez forma giydi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Tanzanyalı santrfor, maçın 65. dakikasında Mame Thiam’ın yerine oyuna dahil oldu.

- Ferdi Kadıoğlu son bölümde görev yaptı

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maçın 78. dakikasında oyuna girdi.

Sezonun ilk iki maçına ilk 11’de başlayan Ferdi, Galatasaray karşısında ise yedek soyundu.

Ferdi, 78. dakikada Deniz Türüç’ün yerine oyuna dahil oldu.

- Son 2 maçta gol atamadı

Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Ligde geçen hafta sahasında Atakaş Hatayspor filelerini havalandıramayan sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında da gol kaydedemedi.

- Erol Bulut’tan 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında 5 değişiklik hakkından sadece 3’ünü kullandı.

Genç teknik adam, oyundan Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Thiam’ı alırken, bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Mbwana Samatta ve Mert Hakan Yandaş’ı oyuna dahil etti.

Öte yandan teknik direktör Erol Bulut, 90 5. dakikada hakeme yoğun itirazdan sarı kart gördü.