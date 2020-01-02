Fenerbahçe'nin transferdeki ilk bombası Simon Kjaer
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes'i transfer etmek isteyen Atalanta, Kjaer’in sözleşmesini kısa süre içinde fesh etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından Sevilla ile masaya oturup Kjaer’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin ara transferdeki ilk bombası Simon Kjaer olacak gibi görünüyor. Atalanta, Danimarkalı yıldızın yerini dolduracak ismi bile belirledi: Marcelo Guedes. Beşiktaş’tan Lyon’a transfer olan ve burada taraftarlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı alan Sambacı için girişimler başladı.
İtalyan ekibinin Kjaer’in sözleşmesini kısa süre içinde fesh edip, Marcelo’ya imza attıracağı kaydedildi. Eski oyuncusuyla yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından Sevilla ile masaya oturup Kjaer’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak.
Bu haberi de okudularFenerbahçe'de son dakika Hatem Ben Arfa gelişmesi