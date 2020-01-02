Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin ara transferdeki ilk bombası Simon Kjaer olacak gibi görünüyor. Atalanta, Danimarkalı yıldızın yerini dolduracak ismi bile belirledi: Marcelo Guedes. Beşiktaş’tan Lyon’a transfer olan ve burada taraftarlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı alan Sambacı için girişimler başladı.

İtalyan ekibinin Kjaer’in sözleşmesini kısa süre içinde fesh edip, Marcelo’ya imza attıracağı kaydedildi. Eski oyuncusuyla yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından Sevilla ile masaya oturup Kjaer’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak.

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