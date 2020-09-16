Fenerbahçe, Enner Valencia transferine rağmen bir forvet daha almayı planlıyordu. Ancak Vedat Muriç’in Lazio’ya transferi sonrası bu sayı ikiye çıktı. Transferler için düğmeye basan Sarı-Lacivertliler’e menacerler tarafından birden çok teklifin geldiği öğrenilirken, Kanarya’nın iki isim üzerinde özellikle durduğu öğrenildi. Aston Villa’dan Mbwana Ally Samatta ile Porto’dan Ze Luis, Fenerbahçe’nin forvet transferinde öne çıkan isimler.

Bas Dost da listede

28 yaşındaki Samatta’nın kiralanması için Aston Villa ile temasların sürdürüldüğü kaydedildi. Ze Luis için de aynı şekilde kiralama düşüncesinin ön planda olduğu öğrenildi. Sözleşmelere satın alma opsiyonunun da eklenmesi gündemde. İki oyuncunun transferlerini en kısa sürede bitirip imzaları attırmak için girişimlerini sürdüren yönetim Bas Dost’u ise yedekte tutuyor. Samatta ve Ze Luis’te sorun yaşanırsa Alman ekibi Eintracht Frankfurt’tan 31 yaşındaki Hollandalı forvet için girişimler başlayacak.





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