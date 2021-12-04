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Fenerbahçe'nin transferde hedefi Karagümrük'ten Bertolacci

Ara transfer dönemi yaklaşırken flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen İtalyan merkez orta saha Bertolacci'ye transfer teklifi yapacak.

04 Aralık 2021, Cumartesi 10:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin transferde hedefi Karagümrük'ten Bertolacci

Fenerbahçe 'de yönetim, alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde mevcut çalıştırıcı Vitor Pereira'nın yerine düşünülen isimler arasında Karagümrük'ün İtalyan teknik adamı Farioli'nin de olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'nin hamlesi Farioli ile sınırlı kalmayacak. Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi pazartesi günü ilk iş olarak Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Franscesco Farioli için Karagümrük yönetimi ile masaya oturacak.


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Fenerbahçe'nin girişimi Farioli ile de sınırlı kalmayacak. Karagümrük'te başarılı bir grafik çizen İtalyan merkez orta saha Bertolacci'nin transferi de masaya yatırılacak.

Kariyerinde Roma, Lecce, Genoa ve Sampdoria kulüpleri bulunan İtalyan orta saha geçtiğimiz sezon devre arasında Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Bertolacci'nin İstanbul ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında sona erecek.


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