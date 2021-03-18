Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir sürprize imza attı. İlk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği Tottenham'ı evinde 3-0 yenen Hırvat temsilcisi turu geçen taraf oldu.

Jose Mourinho'nun ekibi hemen hemen tam kadro geldiği Zagreb deplasmanında hezimete uğrarken turu getiren isim ise Mislav Orsic oldu. Bir dönemde teknik direktörlük için Fenerbahçe'nin adı Nenad Bjelica ile anılmıştı. Hırvat teknik adamın transfer listesinde de Orsic'in yer aldığı yazılmıştı

Tuncay'dan sonra ilk

Orsic, Tottenham karşısında hat-trick yaparken Tuncay Şanlı'dan (2004 / M. United) sonra beş büyük lig dışında bir İngiliz takımına Avrupa'da 3 gol atan ilk isim oldu.

Orsic ayrıca Jose Mourinho yönetimindeki bir takıma Avrupa'da 3 ve üzerinde gol atan ikinci oyuncu oldu. İlk isim B. Dortmund forması giyerken Lewandowski olmuştu

Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı

Orsic, 2018-19 sezonunda Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta da süre almıştı. Hırvat ekibi sahasında Fenerbahçe karşısında 4-1 kazanmış, İstanbul'da 0-0 berabere kalmıştı.

1992 doğumlu Orsic, Avrupa Kupalarında 40 maçta 18 gol atarken sadece 2020-21 sezonunda resmi maçlarda 19 gole imza attı



