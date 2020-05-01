Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada takımlar gelecek sezonun planlamasına hız kazandırdı. Bu sezon oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Savunma bölgesinde istikrarlı katkı almakta zorlanan sarı lacivertli kulüp Steaua Bükreş'te forma giyen Sırp oyuncu Bogdan Planic'i gündemine alırken Beşiktaş'ın eski oyuncusu Daniel Pancu'dan 28 yaşındaki stoper için çarpıcı açıklamalar geldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüsü, Süper Lig'in de ertelenmesine neden olmuştu. Lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, teknik direktör arayışlarının yanı sıra transfer çalışmalarına da start vermişti. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kanarya'da gündeme Stea Bükreş'te forma giyen Sırp futbolcu Planic gelmişti.

Pancu'dan Planic yorumu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Steaua Bükreşli Bogdan Planic ile ilgili eski Beşiktaşlı Daniel Pancu'dan yorum geldi. Pancu Digisport'a yaptığı açıklamada Sırp futbolcu Planic'in Fenerbahçe'nin seviyesinde bir isim olmadığını söyledi. Sırp ismin Fenerbahçe'ye transferinin yanlış bir hamle olacağını belirten Pancu, "Fenerbahçe en üst seviyede isimleri transfer edebilecek bir kulüp. Steaua Bükreş özellikle son yıllarda o seviyede değil" ifadelerini kullandı.

Becali'den ağır sözler

Sezon sonunda sözleşmesi bitmesi sebebiyle Bükreş ekibinden bonservissiz ayrılma ihtimali olan Sırp savunmacı ile ilgili Başkan Becali geçtiğimiz günlerde sert ifadeler kullanmıştı.

Becali, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan futbolcu için, "Karakteri olmadığını kanıtladı ve ayrılmaya çalışıyor. Onunla ilk sözleşme yaptığımızdan beri sorunlu bir futbolcu olduğu belliydi. Başından beri yaptığımız müzakerelerde yaptıklarından hoşlanmamıştım" ifadelerini kullandı.

Bogdan Planic bu sezon Steaua Bükre formasıyla 29 maçta savunmanın ortasında görev yaptı.