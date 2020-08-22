“Terence Kongolo, 17.5 milyon Pound’luk bonservisiyle Huddersfield tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu. Takım Premier Lig’deyken gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Sol ayaklı bir savunmacı. Topla oynama becerisi yüksek ve hava toplarına da hakim. Geride kalan sezonda menacer Danny Cowley ile sorun yaşadı. Bu nedenle takımın değişilmez isimlerinden biriyken, ilk yarının sonlarına doğru kadro dışı kaldı.”

‘2. maçta ayağı kırıldı’

Devre arasında ise Fulham’a kiralandı. Burada kendisinden beklentiler büyüktü ama Hollandalı savunmacı büyük bir şanssızlık yaşadı. Henüz 2. maçında ayağı kırıldığı için sezonu kapattı. Huddersfield taraftarlarının hatrı sayılır bir bölümü, geçen sezon takıma katkı sağlayamasa da hâlâ Kongolo’yu seviyor. Şunu açıkça söyleyebilirim ki Terence Kongolo, Fenerbahçe’nin daha önce Huddersfield’dan transfer ettiği stoper Zanka’dan çok daha iyi bir oyuncu.”

‘Sakatlığını tamamen atlattı’

“Hatırlatmam gerekir ki 2014 dünya kupasında Virgil van Dijk yerine Terence Kongolo tercih edilmişti! Hollandalı savunmacının ayağının kırıldığını söylemişti. Şu anda tamamen iyileşmiş durumda ve hiçbir sorunu kalmadığını da eklemekte fayda var.”

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