Trabzonspor , ligin en etkili hücum hatlarından (16 gol) birine sahip. Fenerbahçe ise Hatayspor ile birlikte en az gol yiyen (6) takım konumunda. Vitor Pereira, yarınki zorlu mücadelede Fırtına’nın gol silahlarına özel önlem alacak. Bordo-Mavililer’in golcüsü Andreas Cornelius, Min-jae Kim tarafından adım adım takip edilecek. Portekizli teknik adam, Güney Koreli öğrencisinin güçlü fiziğiyle Cornelius’a üstünlük kurup, onu durduracağına inanıyor.

53 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor’un tehlikeli kanat oyuncuları için de diğer stoperlerine güveniyor. Attila Szalai’nin 11’deki yeri garanti. Diğer savunmacının ise Marcel Tisserand olması bekleniyor. Diğer ihtimal ise Filip Novak’ın oynaması. Pereira, bu oyuncularından da kanat beklerin arkasına sarkması muhtemel başta Nwakaeme olmak üzere rakip kanat oyuncularının önünü kesip ceza sahasına rahat bir şekilde girmelerini önlemelerini istedi.

Kanatlara uyarı

Portekizli teknik adam, geride az adamla yakalanmamak için kanatlarda görev yapacak öğrencilerinden de mümkün olduğunca aynı anda ileri çıkmamalarını talep etti. Pereira, hücumda ise top Mesut’un ayağına geldiğinde diğer oyuncuların sürekli hareketli olarak savunmanın dengesini bozup, defansın arkasına sarkmaları talimatını verdi.







