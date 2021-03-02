Kadıköy’de peş peşe gelen Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetleri Fenerbahçe’de işlerin karışmasına neden oldu. Zirvenin gerisine düşen Sarı-Lacivertliler’de camia faturayı Erol Bulut’a kesti. Yönetim içinde bile Bulut’la artık yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş bildirenler oldu. Ancak Başkan Ali Koç’un bu konuda kararı kendisine bıraktığı sportif direktör Emre Belözoğlu, kesin bir şekilde Erol Bulut’un arkasında durdu.

‘Sahada gerekeni yapın’

Belözoğlu, hafta boyunca adeta Samandıra’da kamp kurdu. Bulut’a, “Alacağın her kararın arkasındayız, sana güveniyoruz” mesajını net bir şekilde verdi. Sportif direktör, bununla da yetinmedi. Futbolcularla tek tek görüşmeler yaptı. Trabzonspor maçının kendileri için son şans olduğunu, sahada gerekeni yapmak zorunda olduklarını anlattı.

Bulut’tan radikal hamleler

Belözoğlu’nun desteğini arkasına alan Erol Bulut’un ilk hamlesi Caner Erkin’i İstanbul’da bırakmak oldu. Bulut, bununla da yetinmedi. Gustavo’nun tek alternatifi olarak görülen Ozan Tufan’ı maçta yedek soyundurarak radikal sayılacak bir karar aldı. Emre Belözoğlu’nun çabaları ve Erol Bulut’un yaptığı dokunuşlar meyvesini verdi. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda belki de son şans olarak görülen Trabzon deplasmanından galibiyetle ayrılmasını bildi.



