Ralf Ragnick, Nuno Espirito Santo, Rafa Benitez... Fenerbahçe ’nin yeni sezonda takımı emanet etmeyi planladığı hoca adayları için karşısına hep İngiliz ekibi çıkıyor. Menaceri Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’e gitmesinin ardından Sarı Lacivertliler gibi arayışa başlayan Everton’ın da geniş bir listesi var.

Wolverhampton’dan ayrılan Espirito Santo, hem Fenerbahçe’nin hem de Everton’ın radarında. Sarı-Lacivertli taraftarları en fazla heyecanlandıran adaylardan Alman teknik adam Ragnick de İngiliz ekibinin temas kurduğu isimlerden biri konumunda. Rafa Benitez konusunda ise İngiliz basını ikiye bölündü.

Bazı haberlerde İspanyol teknik adamın, Everton’ın bir numaralı adayı olduğu öne sürülüyor. Ancak tam tersine, ezeli rakibi Liverpool’u bir dönem çalıştırdığı için Lacivert Beyazlılar’ın Benitez’i düşünmediği yönünde haberler de var. Ancelotti’ye tam 12 milyon Euro maaş ödeyen Everton’ın yeni menacerini belirlemesi, Fenerbahçe’nin de önünü açacak gibi görünüyor.





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