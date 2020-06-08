Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından 3 aydır teknik direktör belirsizliği yaşanmaya devam ediyor. Acele etmeyen sarı lacivertlilerde yeni teknik direktöre henüz karar verilmedi. Yeni teknik adam yeni sezonda takımın başında yer alacak.

Pro Lisans zorunluluğu

Sarı lacivertli takımda, teknik adam ile yolların ayrılmasından sonra 2 maçta takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre bu uygulama sezonda sadece bir kereye mahsus olmak üzere yapılıyor. Fenerbahçe bu hakkını kullandığı için yeni bir izin alma durumu söz konusu değil.

TFF talimatlarına göre teknik heyetinde Pro Lisans sahibi bir antrenör olmadan hiçbir Süper Lig takımı maçlara çıkamaz. Ayrıca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılır.

Plan Serdar Dayat üzerine kuruldu

Süper Lig'in başlayacağı 12 Haziran'a 4 gün kalırken Fenerbahçe son 8 haftada geçici teknik adam planını hayata geçirecek. Fenerbahçe'de plan altyapı koordinatörü Serdar Dayat üzerine kuruldu. Cuma günü Kadıköy'de oynanacak Kayserispor maçından başlamak üzere Serdar Dayat ile birlikte yardımcı antrenörler Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel birlikte takımı yönetecek. (Ajansspor)