Fenerbahçe dün bu sezon 14. deplasman maçında 11. galibiyetini aldı. Sarı lacivertli ekip böylece, Süper Lig ve 5 büyük ligde en fazla deplasman galibiyeti alan takımlar sıralamasında ilk basamakta yer aldı. Bu alanda Fenerbahçe’nin en büyük rakibi; 13 maçta 11 galibiyet alan AC Milan. Premier Lig ekibi Leicester ise 15 karşılaşmada 10 galibiyetle üçüncü basamakta.

ORTALAMA PUANDA MiLAN’IN ARKASINDA

Süper Lig ve 5 büyük ligde deplasman puan ortalamaları sıralamasında da F.Bahçe-Milan çekişmesi yaşanıyor. İtalyan ekibi bu kategoride 2.62 puanla ilk sırada yer alırken, 2.50 ortalama tutturan F.Bahçe ikinci basamakta. Sarı lacivertliler Atletico Madrid (2.42), Manchester City (2.31), Barcelona (2.15), Bayern Münih (2.08) gibi dev ekipleri de geride bıraktı. (Skorer)