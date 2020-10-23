Taraftarlarının internet üzerinden verdiği oylarla dış cephesi ve ön camı yeniden tasarlanan Fenerbahçe takım otobüsü dün sarı lacivertli kulübe teslim edildi. 2015 yılında Rize deplasmanı dönüşü Trabzon’da yaşanan Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması olayına gönderme yapılarak ön cama ‘Sevgi kurşun geçirmez’ sloganını yazıldı. Ayrıca nazar boncuğu, Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve imzasına da yer verilirken, yan tarafta da ‘2020-21 Fenerbahçe Geliyor’ yazısı bulunuyor.

Samimi görüntüler

Sportif direktör Emre Belözoğlu, yöneticiler Kemal Danabaş, Burak Kızılhan, Selahattin Baki, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, yönetim kurulu üyesi Hürer Fethi Gündüz ve futbolcuları katıldığı törene teknik direktör Erol Bulut’un “İnşallah bu otobüsle şampiyonluğa ulaşacağız” sözleri damga vurdu. Belözoğlu’nun Erol Bulut’la sıcak görüntüler vermesi, geç futbolcu Ömer Faruk’a sarılarak konuşması, Mert Hakan Yandaş’la şakalaşması dikkat çekti.

'İçi ayrı, dışı ayrı güzel'

F.Bahçe takım otobüsünün yaklaşık 19 yıldır kaptan şoförlüğünü yapan Cemal Karakaş “İçi ayrı, dışı ayrı güzel” dedi. 70’lerin ilk yarısından bu yana Fenerbahçe’ye takım otobüsü tahsis etme hizmeti verdiklerini belirten Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz de “İnşallah bir asır daha Fenerbahçe ile beraber oluruz” diye konuştu. Mercedes marka otobüsün ön camının mika karışımı özel bir madde olduğu ve ağır silahlar hariç kurşun geçirmeme özelliği bulunduğu öğrenildi. (Hürriyet)