Aralarında Mesut Özil’in de olduğu tam 23 transfer, harcanan milyonlarca Euro, yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, yeni teknik patron Erol Bulut... Fenerbahçe için bir sezon daha hayal kırıklığı içinde noktalandı. Ligin son haftasında Kayserispor’u 90+9’da attığı golle 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın da kazanmasıyla birlikte 3. oldu.

En çok 6 sezondu

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, kendi adına olumsuz bir rekor kırmış oldu. Sarı-Lacivertliler’in daha önce en uzun şampiyonluk hasreti 1988-89’da gelen mutlu sonla başlamış, 1995-96’da, 6 sezonluk aranın ardından sona ermişti. Kanarya, en son 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemişti. Fenerbahçe’nin ligin en büyüğü olma hasretinde 7. sezon da geride kaldı.

Koç’la ilk 2 yok

Bu rekorun 4 sezonu Aziz Yıldırım, 3 sezonu ise Ali Koç yönetimi altında geçti. Büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan Koç yönetimindeki Fenerbahçe, henüz ligi ilk 2 içinde bitirmeyi başaramadı. Ali Koç döneminde ilk sezon 6., geçen sezon ise 7. olan Sarı-Lacivertliler bu kez de 3. olabildi.



