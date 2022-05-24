Sarı-Lacivertliler, Devler Ligi’ne 2. ön eleme turundan giriş yapacak. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmesi için 3 tur birden geçmesi gerecek. Kanarya, 2. ön eleme turunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEK Larnaka ile birlikte seri başı olmayan takım konumunda. Muhtemel rakiplerimiz ise Dinamo Kiev ile Midtjylland.

Dinamo Kiev karışık

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması nedeniyle bu ülkedeki lig yarıda kalmıştı. Ukrayna Ligi, bu haliyle bitmiş sayıldığı için 2. sıradaki Dinamo Kiev, Devler Ligi’nde 2. ön eleme turunda kendisine yer buldu. Ülkedeki savaş devam ediyor. Bu nedenle Ukrayna takımlarının Avrupa Kupaları’nda yer alıp almayacakları belli değil. 7 Haziran’da yapılacak ilk kura çekiminden önce durumun netleşmesi bekleniyor. Dinamo Kiev, turnuvaya katılsa bile maçlarını başka bir ülkede oynayacak. Üstelik Lucescu’nun ekibinde kiralık olarak ayrılan yabancı oyuncuların dönüp dönmeyecekleri de belirsiz.

Midtjylland ters gelebilir

Midtjylland, Danimarka Ligi’ni şampiyon Kopengah’ın arkasında 2. sırada tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar, 2014’te Matthew Benham’ın (Premier Lig ekibi Brentford’un da sahibi) satın almasının ardından 3 şampiyonluk yaşadı. Midtjylland’ın kadrosunda Sviatchenko (Stoper), Evander (Orta saha), Sisto (Kanat), Dreyer (Kanat) ve Brumado (Forvet) gibi önemli isimler bulunuyor. Hem fizik gücü hem de teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla Midtjylland, temsilcimize ters gelebilecek bir takım. 2. ön eleme turunda kura çekimi 15 Haziran’da yapılacak, maçlar ise 19-20 Temmuz ve 26-27 Temmuz’da oynanacak.