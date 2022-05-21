İsmail Kartal yönetiminde muhteşem bir çıkış yakalayan ve 14 maçlık yenilmezlik serisiyle Süper Lig 'i 73 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi bileti almayı başardı. Sarı Lacivertliler, Avrupa'nın 1 numaralı kupasına 2. ön eleme turundan katılacak. Avrupa yolunun netleşmesi sonrası maçların tarihleri ve muhtemel rakipler de Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Kura çekimi ve maçlar ne zaman?

2021/22 sezonunda Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe'nin Avrupa yolu netleşti. Rangers, Avrupa Ligi Finali'ni kaybettiği için Sarı-Lacivertliler, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu turdaki rakip 14 Haziran'da çekilecek kura çekimiyle belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz’da, rövanş ise 26-27 Temmuz’da oynanacak.

Sarı-Lacivertliler’in iki muhtemel rakibi var. Biri, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev. Ancak Rusya’nın ülkeyi işgali nedeniyle Ukrayna ekiplerinin Avrupa’da mücadele edip etmeyecekleri, edeceklerse maçlarını nerede oynayacakları belirsiz. Ayrıca FIFA’nın özel izniyle takımlardan ayrılan yabancı oyuncuların dönüp dönmeyecekleri de soru işareti. Diğer rakip ise Danimarka 2.’si Midtjylland. Fenerbahçeli Max Meyer’in kiralandığı Danimarka ekibinin kadrosunda Evander, Brumado, Dreyer, Sisto gibi önemli isimler bulunuyor.







